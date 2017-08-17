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Максим Афиногенов: «Витязю» будет сложно выйти в плей-офф

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов выразил мнение, что в предстоящем сезоне КХЛ подмосковной команде будет трудно выйти в серию плей-офф.

«Прошлый сезон стал прорывом для нашего клуба, мы впервые вышли в плей-офф КХЛ. Даже повторить этот результат будет тяжело, поэтому не хочется загадывать про первый, второй раунды плей-офф. Наша задача - правильно подойти к сезону и показывать ту игру, которой нас учат. Считаю, мы хорошо поработали на предсезонке, сделали то, что задумали.

Сейчас у нас последний этап подготовки. Ошибки еще есть, но есть и время их исправить. Все равно пока еще все притираются, плюс у нас были нагрузки серьезные, сейчас они уходят. В начале сезона у нас непростой календарь, и через эти игры на Кубке мэра мы правильно подойдем к старту чемпионата.

Сейчас много говорят о ЦСКА, у них сильный состав подбирается. Интересно, как мы будем смотреться на фоне таких команд, которых все называют главными претендентами на Кубок Гагарина.

Вообще у нас все центральные сильные, можно с любым играть. Сейчас у нас хорошее взаимопонимание с Димой Семиным, матча три мы уже вместе сыграли, уже знаем, кто и где открывается, куда можно пас отдать, у кого какие сильные стороны. Если тренер нас оставляет вместе, значит, видит перспективы в этом сочетании», - цитирует Афиногенова «Р-Спорт».

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