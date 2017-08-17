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Геннадий Орлов: Акинфеев находится в потрясающей форме

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу московского ЦСКА в плей-офф квалификации Лиги Европы над швейцарским «Янг Бойзом» и выделил игру вратаря Игоря Акинфеева.

«Акинфеев и Лунев. Акинфеев великолепно сыграл, этот мяч, когда он среагировал, дал понять, что он в такой блестящей форме! Когда мяч изменил направление, потрясающе, молодец. Порадуемся, что у нас таких два ярких вратаря, они оба – лидеры», - цитирует Орлова «Р-Спорт».

Матч

Янг Бойз - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Нуху 90 (0:1 - автогол).

Состав

Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)

Предупреждения:

Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

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