Геннадий Орлов: Акинфеев находится в потрясающей форме

Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу московского ЦСКА в плей-офф квалификации Лиги Европы над швейцарским «Янг Бойзом» и выделил игру вратаря Игоря Акинфеева.

«Акинфеев и Лунев. Акинфеев великолепно сыграл, этот мяч, когда он среагировал, дал понять, что он в такой блестящей форме! Когда мяч изменил направление, потрясающе, молодец. Порадуемся, что у нас таких два ярких вратаря, они оба – лидеры», - цитирует Орлова «Р-Спорт».