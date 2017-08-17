Экс-защитник «Атлетико»: Гризманн и Коста станут одним из самых сильных дуэтов в Европе
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший защитник мадридского «Атлетико» Томаш Уйфалуши высказался о возможном возвращении Диего Косты.
«Надеюсь, это случится. Он был потрясающим нападающим, когда мы играли вместе.
Диего – настоящий воин. Он оставляет всего себя на поле. Этот игрок очень силен, у него есть скорость и все качества бомбардира. Не забывайте, он забил больше 50-ти голов в чемпионате Англии. Это самая жесткая лига на планете.
Вместе с Гризманном они станут одним из самых сильных дуэтов в Европе», – заявил Уйфалуши, слова которого приводит Football Espana.
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