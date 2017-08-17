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Экс-защитник «Атлетико»: Гризманн и Коста станут одним из самых сильных дуэтов в Европе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Томаш Уйфалуши высказался о возможном возвращении Диего Косты.

«Надеюсь, это случится. Он был потрясающим нападающим, когда мы играли вместе.

Диего – настоящий воин. Он оставляет всего себя на поле. Этот игрок очень силен, у него есть скорость и все качества бомбардира. Не забывайте, он забил больше 50-ти голов в чемпионате Англии. Это самая жесткая лига на планете.

Вместе с Гризманном они станут одним из самых сильных дуэтов в Европе», – заявил Уйфалуши, слова которого приводит Football Espana.

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