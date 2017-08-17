Геннадий Орлов: «Зениту» в команде нужны несколько «дядек»
Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы от голландского «Утрехта».
«В моменте, когда забивался гол, футболист вообще оказался один в штрафной площадке, рядом просто никого не было! Как будто в команде «Утрехт» было на одного человека больше. Но это сказывается то, что молодые игроки в команде, зависят от настроения. Нужны «дядьки» в команде, два-три «дядьки», которые стабильно будут показывать и результат, и психологическую устойчивость. Сейчас идет поиск, рано предъявлять претензии к Роберто Манчини, просто рано. Он только начал.
Ясно, что не хватает двух центральных защитников. Оба центральных защитника сыграли на неудовлетворительную оценку, позволив, чтобы расстреливали вратаря в упор. Хорошо, что он отбил, молодец Андрей Лунев, гениально сыграл, но такого же нельзя допускать», - цитирует Орлова «Р-Спорт».
Матч
Голы
Лабиад 76 (1:0).
Состав
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)
Предупреждения:
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция