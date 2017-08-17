Геннадий Орлов: «Зениту» в команде нужны несколько «дядек»

Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы от голландского «Утрехта».

«В моменте, когда забивался гол, футболист вообще оказался один в штрафной площадке, рядом просто никого не было! Как будто в команде «Утрехт» было на одного человека больше. Но это сказывается то, что молодые игроки в команде, зависят от настроения. Нужны «дядьки» в команде, два-три «дядьки», которые стабильно будут показывать и результат, и психологическую устойчивость. Сейчас идет поиск, рано предъявлять претензии к Роберто Манчини, просто рано. Он только начал.

Ясно, что не хватает двух центральных защитников. Оба центральных защитника сыграли на неудовлетворительную оценку, позволив, чтобы расстреливали вратаря в упор. Хорошо, что он отбил, молодец Андрей Лунев, гениально сыграл, но такого же нельзя допускать», - цитирует Орлова «Р-Спорт».