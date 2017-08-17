Валерий Лиходей: Ушел из «Химок», потому что хочу играть

Форвард литовского «Невежиса» Валерий Лиходей рассказал о причинах ухода из подмосковных «Химок».

«Перешел в «Невежис», потому что хочу играть и снова почувствовать себя лидером. Мне давно пора заканчивать сидеть и начинать играть. В этой команде на меня серьезно рассчитывают. К тому же «Невежис» выступает в достойном чемпионате с сильными противниками. Думаю, что это будет замечательным опытом для меня. Покажу, что умею еще играть и быть лидером.

«Невежис» будет играть в Кубке ФИБА. В этом турнире рассчитываем на максимальный результат, надо потихонечку выигрывать все матчи», – приводит слова Лиходея «Р-Спорт».