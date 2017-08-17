Войтех Мозик: Не понимаю, чего ждать от дебюта в КХЛ

Защитник «Витязя» Войтех Мозик поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Честно скажу, еще до сих пор не понимаю, чего ждать от дебюта в КХЛ. Мы хорошо сыграли на турнире в Германии, где выиграли три матча за три дня. В первом матче на Кубке мэра против «Динамо» хоккей был довольно хороший, быстрый. К сожалению, мы уступили. С интересом жду игр против ЦСКА, «Спартака», после них, наверное, уже будет больше понимания.

Пока в Подольске я по большому счету и не был, только неделю в июле до отъезда на сборы в Италию. Потом мы провели турнир в Германии, сейчас играем на Кубке мэра в Москве», — цитирует Мозика «Р-Спорт».