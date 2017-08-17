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Екатерина Макарова: Матч с Кербер получился невероятным

Источник:  WTAКомментарии

39-я ракетка мира Екатерина Макарова прокомментировала победу над третьим номером мирового рейтинга Анжелик Кербер во втором круге турнира WTA Western & Southern Open в Цинциннати (6:4, 1:6, 7:6 (13:11)).

«Это был невероятный матч и отчаянная борьба с каждой из сторон, – приводит слова Макаровой официальный сайт WTA. – Как правило, в наших матчах всегда бывает по три сета. Так что я знала, что предстоит упорная игра. Она великолепный игрок и чемпион.

Также очень непросто играть в таких условиях. В Торонто, откуда мы приехали, была комфортная погода, тут же влажно и жарко, а мы здесь всего второй день. Но я очень довольна, что справилась со всем и прошла дальше».

Отметим, что Макарова завершила матч с восьмого матч-бола. Теперь счет личных встреч двух теннисисток стал 7:5 в пользу Кербер. При этом за Макаровой остались три последние игры, в том числе в первом круге Roland Garros в нынешнем сезоне.

Следующей соперницей 29-летней российской теннисистки станет Слоун Стивенс из США, которая занимает 151-е место в рейтинге WTA.

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