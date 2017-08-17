Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: «Зенит» должен стабильно играть в еврокубках

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0).

- «Зенит» усложнил себе задачу, но игроки и тренер у него опытные, разберутся. Хочется пожелать «Зениту», чтобы он прошел дальше, поскольку такой клуб должен стабильно играть в еврокубках, - приводит слова Мутко ТАСС.

«Зенит» нарвался на мощных красно-белых. У Манчини большие проблемы в Европе

Напомним, в матче первого раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» проиграл «Утрехту» со счетом 0:1. Единственный гол в составе голландского клуба на 77-й минуте забил Закари Лабьяд.

Ответный матч пройдет 24 августа в Петербурге. Сине-бело-голубые потерпели второе поражение при Роберто Манчини в официальных матчах.

Матч

Утрехт - Зенит - 1:0 (0:0)

Голы

Лабиад 76 (1:0).

Состав

Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад

Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)

Предупреждения:

Клайбер, 61; Аюб, 86 - нет

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Локомотив» получит как минимум 2,6 миллиона евро на групповом этапе Лиги Европы«Локомотив» гарантированно заработает 2,6 миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги Европы, сообщает ТАСС.7 признаков того, что «Зенит» – не топ-клуб и рискует никогда им не стать7 признаков того, что «Зенит» – не топ-клуб и рискует никогда им не статьВ среду самый богатый клуб России проиграл середняку из Голландии в Лиге Европы, рискуя остаться без еврокубков.Виталий Мутко: Беспокоит непопадание Дзюбы в стартовый состав «Зенита»Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о положении форварда «Зенита» Артема Дзюбы в петербургском клубе.Геннадий Орлов: «Зениту» в команде нужны несколько «дядек»Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы от голландского «Утрехта».
Футбол
Нобель Арустамян: У «Рубина» есть два предложения по Жонатасу – «Алавес» и «Локомотив»
Футбол
ЦСКА ведет переговоры с «Уфой» по трансферу Стоцкого
Футбол
Витиньо: Если Вендел придет в ЦСКА, он здорово нам поможет
Футбол
Барриос принес «Гремио» победу над «Крузейро», Луан провел весь матч
все новости
Утрехт
Утрехткалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости