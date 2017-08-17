Виталий Мутко: «Зенит» должен стабильно играть в еврокубках

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0).

- «Зенит» усложнил себе задачу, но игроки и тренер у него опытные, разберутся. Хочется пожелать «Зениту», чтобы он прошел дальше, поскольку такой клуб должен стабильно играть в еврокубках, - приводит слова Мутко ТАСС.



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Напомним, в матче первого раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» проиграл «Утрехту» со счетом 0:1. Единственный гол в составе голландского клуба на 77-й минуте забил Закари Лабьяд.



Ответный матч пройдет 24 августа в Петербурге. Сине-бело-голубые потерпели второе поражение при Роберто Манчини в официальных матчах.