Виталий Мутко: «Зенит» должен стабильно играть в еврокубках
Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0).
- «Зенит» усложнил себе задачу, но игроки и тренер у него опытные, разберутся. Хочется пожелать «Зениту», чтобы он прошел дальше, поскольку такой клуб должен стабильно играть в еврокубках, - приводит слова Мутко ТАСС.
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Напомним, в матче первого раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» проиграл «Утрехту» со счетом 0:1. Единственный гол в составе голландского клуба на 77-й минуте забил Закари Лабьяд.
Ответный матч пройдет 24 августа в Петербурге. Сине-бело-голубые потерпели второе поражение при Роберто Манчини в официальных матчах.
Матч
Голы
Лабиад 76 (1:0).
Состав
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)
Предупреждения:
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция