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Виталий Мутко: Беспокоит непопадание Дзюбы в стартовый состав «Зенита»

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о положении форварда «Зенита» Артема Дзюбы в петербургском клубе. 

- Конечно, беспокоит его непопадание в стартовый состав. Но он игрок серьезного уровня и должен справиться с этой ситуацией. Всегда сложно, когда приходит новый тренер со своей моделью и видением игры, у него есть сложившиеся принципы, взгляды, плюс от него сразу требуют результат. Посмотрим, как все будет, - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, в сезоне-2017/18 Дзюба, приняв участие в восьми матчах, провел на поле 309 минут. Голами и передачами 28-летний форвард отметиться не смог.

Контракт футболиста с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2020 года.

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