Александр Самедов: Приложим максимум усилий, чтобы обыграть «Локомотив»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».

- «Спартак» упустил победу в игре с ЦСКА. Какое настроение сейчас внутри команды?

- Безусловно, у всех нас есть переживание, что так выступили в последнем матче. Это была важная игра, дерби. Но теперь впереди матч с «Локомотивом», приложим максимум усилий, чтобы победить, - сказал Самедов.