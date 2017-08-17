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Александр Самедов: Приложим максимум усилий, чтобы обыграть «Локомотив»

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».

- «Спартак» упустил победу в игре с ЦСКА. Какое настроение сейчас внутри команды?
- Безусловно, у всех нас есть переживание, что так выступили в последнем матче. Это была важная игра, дерби. Но теперь впереди матч с «Локомотивом», приложим максимум усилий, чтобы победить, - сказал Самедов.

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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