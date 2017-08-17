Антон Заболотный: Вызов в сборную России стал неожиданностью

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал свой вызов в сборную России на сбор для подготовки к контрольному матчу против московского «Динамо».

«Этот вызов для меня — новая глава в моей футбольной карьере. Очень приятный вызов, я бы сказал, неожиданный для меня. Я был сконцентрирован на игре в чемпионате, голова думает только о том, как восстановиться от игры к игре.

Я прошел большой путь в жизни, итогом стало то, что я заслужил вызов. Мне дают шанс. Теперь самые высокие задачи в сборной: надо проявить себя и много работать. Думаю, у меня все получится. Я приложу максимум усилий, чтобы поехать на чемпионат мира.

В глубине души, в потайных желаниях хотелось попасть в сборную. Ради этого и идет вся работа», — цитирует Заболотного «Р-Спорт».