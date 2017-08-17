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Александр Самедов: Давление в «Спартаке» ощущается больше, чем в других командах

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал об атмосфере в команде перед дерби с «Локомотивом».

- Можно ли сказать, что давление общественности в «Спартаке» ощущается больше, чем когда вы играли в других командах?
- Давление ощущается, наверное, сильнее, чем в других командах. Но при этом мы все хотим выбраться из этой ситуации, как можно быстрее, для этого нужны победы. Нам нужно исправляться перед нашими болельщиками, которые нас поддерживают.

- Массимо Каррера сказал, что после игры с ЦСКА у команды состоялся разговор с тренерами. Как он прошел?
- Был нормальный командный разговор. То, что там было, должно остаться внутри. Верю, что в ближайшей игре это пойдет «Спартаку» на пользу, - сказал Самедов.

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