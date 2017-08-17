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Никита Симонян: Не согласен с изменением системы оплаты работы футбольных арбитров

Источник:  ИзвестияКомментарии

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал возможное изменение оплаты труда российским футбольным арбитрам.

«Судья от этого судить лучше не будет. Он судит так, как он умеет судить. Так же как игрок: будете платить в пять раз больше, а он будет играть как умеет. При чем здесь система оплаты? Судья за судейство получает хорошие деньги.

Судья не бесплатно судит. Вопрос второй о его порядочности: симпатизирует он одной команде или нет. Если он симпатизирует одной команде в процессе игры — такого судью надо отстранять», — цитируют Симоняна «Известия».

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