Массимо Каррера: Фотографироваться после матча или нет решаю не я, а игроки

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об атмосфере в команде перед игрой с «Локомотивом».

- В прошлом сезоне практически после каждого матча игроки делали общую фотографию. В этом сезоне мы не видим этих фотографий. Коллектив уже не такой сплоченный?

- Я думаю, сейчас не самый подходящий момент для фото. Потом, это решаю не я. Сами игроки решают – фотографироваться им или нет.