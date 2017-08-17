Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сестры Аверины, Близнюк вошли в состав сборной России на чемпионат мира

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Стал известен окончательный состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат мира.

«В состав вошли Дина Аверина, Арина Аверина, а в групповых упражнениях Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева (олимпийские чемпионки 2016 года), Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова», – приводит «Р-Спорт» слова представителя пресс-службы Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 30 августа по 3 сентября в Пезаро (Италия).

Добавим, что для 19-летних Дины и Арины Авериных этот чемпионат мира станет дебютным.

Ранее в этом году они выиграли по три золота на чемпионате Европы в Будапеште.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Российские «художницы» выиграли золото ЧЕ в командном первенствеСборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата Европы 2017 года в командном первенстве.Кудрявцева завершила карьеру в 19 летЛичный тренер Яны Кудрявцевой Елена Карпушенко подтвердила, что гимнастка завершила карьеру.Винер-Усманова переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастикиИрина Винер-Усманова единогласно переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), сообщает ТАСС.Губернатор Нижегородской области: Постараемся и мы оправдать ожидания Максимовой по возвращении с ОИ и достойно поощрить ееГубернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поздравил Анастасию Максимову с завоеванием золота в командных соревнованиях по художественной гимнастике на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.Амина Зарипова: У Мамун было сильнейшее обезвоживание перед ОлимпиадойАмина Зарипова, тренер гимнастки Маргариты Мамун, рассказала о подготовке подопечной к личным соревнованиям на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Футбол
Нобель Арустамян: У «Рубина» есть два предложения по Жонатасу – «Алавес» и «Локомотив»
Футбол
ЦСКА ведет переговоры с «Уфой» по трансферу Стоцкого
Футбол
Витиньо: Если Вендел придет в ЦСКА, он здорово нам поможет
Футбол
Барриос принес «Гремио» победу над «Крузейро», Луан провел весь матч
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика