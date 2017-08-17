Сестры Аверины, Близнюк вошли в состав сборной России на чемпионат мира
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
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окончательный состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат
мира.
«В состав вошли Дина Аверина, Арина Аверина, а в групповых упражнениях Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева (олимпийские чемпионки 2016 года), Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова», – приводит «Р-Спорт» слова представителя пресс-службы Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Отметим, что чемпионат мира пройдет с 30 августа по 3 сентября в Пезаро (Италия).
Добавим, что для 19-летних Дины и Арины Авериных этот чемпионат мира станет дебютным.
Ранее в этом году они выиграли по три золота на чемпионате Европы в Будапеште.
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