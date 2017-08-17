Сестры Аверины, Близнюк вошли в состав сборной России на чемпионат мира

Губернатор Нижегородской области: Постараемся и мы оправдать ожидания Максимовой по возвращении с ОИ и достойно поощрить ее

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поздравил Анастасию Максимову с завоеванием золота в командных соревнованиях по художественной гимнастике на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.