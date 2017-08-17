Массимо Каррера: У меня нет никаких проблем с руководством

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера развеял слухи о проблемах во взаимоотношении с руководством.

- В последнее время вокруг вашей персоны огромное количество слухов. Говорят о том, что у вас конфликт с руководством, вы меняете штаб, увольняете водителя автобуса.

- Отвечаю раз и навсегда. Проблем с руководством у меня нет! Я не менял штаб, я просто позвал людей, чтобы работать лучше. Я никого не увольнял! В том числе и водителя автобуса. Я не знаю, кто это сделал. Я привел двух новых людей в штаб, потому что в прошлом году нас было трое и это мало. Я всегда стараюсь все делать как можно лучше для команды и руководства. Это не потому что я капризный. Я хочу, чтобы у игроков было что-то большее, чтобы они могли выступать лучше. Ну а поддержка болельщиков мне очень приятна в любом случае.