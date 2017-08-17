Грозный возглавил клуб из Казахстана

Как сообщает официальный сайт футбольного клуба «Иртыш», новым главным тренером команды назначен украинский специалист Вячеслав Грозный, известный по работе в московском «Спартаке» и грозненском «Тереке» («Ахмат»).

О сроках соглашения тренера, последним местом которого было тбилисское «Динамо», не уточняется.

«Сегодня в пресс-центре футбольного клуба состоялось встреча, на котором руководство клуба представило журналистам нового главного тренера команды – Вячеслава Викторовича Грозного», – говорится в сообщении.

«Иртыш» – серьезный проект с большими амбициями. Мы постараемся сделать так, чтобы болельщики получали удовольствие от посещения стадиона и хотели прийти на футбол еще – это очень важный аспект. Поэтому хочется, что бы набранные очки и качество игры соответствовали этому. Безусловно, наша главная задача – попадание в еврокубки», – сказал Грозный.

В 23 турах чемпионата Казахстана-2017 «Иртыш» набрал 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.