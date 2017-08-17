Дембеле останется во Франции, пока «Боруссия» не продаст его в «Барселону»
Источник: Sky SportsКомментарии
Полузащитник «Боруссии»
(Дортмунд) Усман Дембеле не собирается возвращаться в команду, пока не решится
вопрос с его переходом в «Барселону», сообщает Sky Sports.
Ранее клуб отстранил 20-летнего француза от тренировок на неопределенный срок после того, как игрок не явился на занятие команды.
«Боруссия» по-прежнему отказывается продавать Дембеле, хотя имеет предложение от «Барселоны», которая предлагает компенсацию в размере 90 миллионов фунтов.
Напомним, в мае 2016 года Дембеле подписал с «Боруссией» пятилетний контракт. Его трансфер из «Ренна» обошелся клубу в 15 миллионов евро. В 32 матчах бундлеслиги полузащитник забил шесть голов и сделал 12 голевых передач.
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