Дембеле останется во Франции, пока «Боруссия» не продаст его в «Барселону»

Полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Усман Дембеле не собирается возвращаться в команду, пока не решится вопрос с его переходом в «Барселону», сообщает Sky Sports.

Ранее клуб отстранил 20-летнего француза от тренировок на неопределенный срок после того, как игрок не явился на занятие команды.

«Боруссия» по-прежнему отказывается продавать Дембеле, хотя имеет предложение от «Барселоны», которая предлагает компенсацию в размере 90 миллионов фунтов.

Напомним, в мае 2016 года Дембеле подписал с «Боруссией» пятилетний контракт. Его трансфер из «Ренна» обошелся клубу в 15 миллионов евро. В 32 матчах бундлеслиги полузащитник забил шесть голов и сделал 12 голевых передач.