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Дмитрий Хохлов: Не думаю, что ЦСКА будет расслабляться перед ответным матчем с «Янг Бойз»

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов высказался о перспективах ЦСКА пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Во вторник в первом матче раунда плей-офф ЦСКА победил в гостях «Янг Бойз» из Швейцарии (1:0) благодаря автоголу защитника Касима Нуху на 90-й минуте игры.

«ЦСКА пришлось в Швейцарии непросто. Соперник имел преимущество, и курьезный автогол игрока «Янг Бойз» в концовке игры во многом стал для армейцев подарком.

Но я бы не стал рассуждать о везении. На такой стадии, как квалификация Лиги чемпионов, особенно в последнем ее раунде, ставки очень высоки – главным является результат, и армейцы его добились.

Однозначно фаворита в этом противостоянии по-прежнему нет. «Янг Бойз» – серьезный соперник, и легко ЦСКА точно не будет. Сейчас победа и гол на выезде дают им небольшое преимущество, но не думаю, что армейцы будут расслабляться перед домашним матчем», – приводят «Известия» слова Хохлова.

Напомним, ответный матч пройдет 23 августа на «Арене ЦСКА». Начало игры – 21:45 (мск).

Матч

Янг Бойз - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Нуху 90 (0:1 - автогол).

Состав

Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)

Предупреждения:

Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

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