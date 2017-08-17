Дмитрий Хохлов: Не думаю, что ЦСКА будет расслабляться перед ответным матчем с «Янг Бойз»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов высказался о перспективах ЦСКА пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Во вторник в первом матче раунда плей-офф ЦСКА победил в гостях «Янг Бойз» из Швейцарии (1:0) благодаря автоголу защитника Касима Нуху на 90-й минуте игры.

«ЦСКА пришлось в Швейцарии непросто. Соперник имел преимущество, и курьезный автогол игрока «Янг Бойз» в концовке игры во многом стал для армейцев подарком.

Но я бы не стал рассуждать о везении. На такой стадии, как квалификация Лиги чемпионов, особенно в последнем ее раунде, ставки очень высоки – главным является результат, и армейцы его добились.

Однозначно фаворита в этом противостоянии по-прежнему нет. «Янг Бойз» – серьезный соперник, и легко ЦСКА точно не будет. Сейчас победа и гол на выезде дают им небольшое преимущество, но не думаю, что армейцы будут расслабляться перед домашним матчем», – приводят «Известия» слова Хохлова.

Напомним, ответный матч пройдет 23 августа на «Арене ЦСКА». Начало игры – 21:45 (мск).