«Тоттенхэм» заявил «Барселоне», что Алли не продается

Руководство «Барселоны» продолжает вести поиски усиления состава. Об этом сообщает The Sun.

Согласно источнику, каталонский клуб проявляет интерес к хавбеку «Тоттенхэма» Деле Алли. «Шпоры» уже дали понять испанцам о своих намерениях – игрок сборной Англии не продается. Даже за 150 млн фунтов.

При этом источник уверяет, что «Манчестер Сити» внимательно следит за ситуацией.

Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к приобретению Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» и Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля».

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