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Далер Кузяев: Вызов в сборную России сюрпризом не стал

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от попадания в расширенный состав сборной России.

– Как узнали, что попали в расширенный список сборной России?
– Через интернет. Ощущения сейчас, конечно, самые радостные. Тем более вызов в сборную получил впервые. С другой стороны, это ведь еще не окончательный список. Чтобы попасть в него, нужно продолжать работать. Но вообще вызову очень рад.

– Стал ли он для вас сюрпризом?
– Если честно признаться – наверное нет, потому что было заранее известно, что сейчас главный тренер будет в основном просматривать ближайший резерв сборной, - приводит слова Кузяева «Матч ТВ».

Кузяев, Рауш и Караваев вызваны в сборную России для подготовки к товарищескому матчу

Напомним, в сезоне-2017/18 Кузяев принял участие в семи матчах за «Зенит», отметившись в них тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

24-летний игрок перешел в петербургский клуб из «Ахмата» летом 2017 года за 4 миллиона евро. 

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