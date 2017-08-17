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Юнас Энрот: В КХЛ играют сильные игроки

Источник:  КХЛКомментарии

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот рассказал о знакомстве с главным тренером Горди Дуайером и какие требования он предъявляет к игрокам, а также поделился ожиданиями от встречи с нападающими СКА Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком.

«К сожалению, о Горди Дуайере до перехода в «Динамо» ничего не слышал. Я никогда не пересекался с ним до подписания контракта, но у меня в прошлом году был тренер, который знал его и хорошо отзывался о Горди. У нас был личный разговор. Между мной и Горди возникло полное понимание. Он уделяет большое внимание деталям и ждет, что все будут качественно выполнять свою работу. Я не заметил, что Дуайер требует от команды жесткой игры. Горди ничего не говорил о том, что мы должны много времени посвящать борьбе. Тем более он ничего не говорил о драках. Тренер ждет от нас активной игры во всех сменах.

Во многих командах КХЛ есть хорошие игроки. Некоторых из них я прекрасно знаю. Например, мы играли против Брэндона Козуна – он очень хороший игрок. Также в России много местных молодых хоккеистов, которые выглядят прилично. Жду встречи с Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком, это будет своеобразным тестом для меня. Они очень сильные игроки, звезды мирового хоккея», — цитирует Энрота официальный сайт КХЛ.

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