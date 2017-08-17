«Локомотив» получит как минимум 2,6 миллиона евро на групповом этапе Лиги Европы

«Локомотив» гарантированно заработает 2,6 миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги Европы, сообщает ТАСС.

Каждый участник группового этапа заработает по 2,6 миллиона евро, а также дополнительно по 360 тысяч евро – за каждую победу и по 120 тысяч евро – за каждую ничью.

Выход в 1/16 финала с первого места принесет клубу 600 тысяч, со второго – 300 тысяч. Доход за участие в плей-офф составит: 1/16 финала – 500 тысяч, 1/8 финала – 750 тысяч, ¼ финала – один миллион, ½ финала – 1,6 миллиона.

Победитель финала заработает 6,5 миллиона, проигравший – 3,5 миллиона. Таким образом, победитель Лиги Европы может получить максимально 15,71 миллиона.

Напомним, «Локомотив» стартует в Лиге Европы с группового этапа как обладатель Кубка России. Также в групповой этап могут пробиться «Зенит» и «Краснодар».