«Рубин» начал переговоры по трансферу Озбилиза
Источник: Sporx.comКомментарии
Бывший полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз может вернуться в чемпионат России.
Как сообщает SporX, на игрока сборной Армении претендует «Рубин». Отмечается, что представители казанского клуба начали переговоры с руководством «Бешикташа» и рассматривают возможность как выкупа, так и аренды 27-летнего футболиста.
Источник уверяет, что помимо «Рубина» на Озбилиза претендует турецкий «Сивасспор».
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