«Рубин» начал переговоры по трансферу Озбилиза

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Тоттенхэм» заявил «Барселоне», что Алли не продается Руководство «Барселоны» продолжает вести поиски усиления состава. Об этом сообщает The Sun.