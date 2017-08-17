Кобялко перешел из «СКА-Хабаровска» в «Балтику»

Форвард «СКА-Хабаровска» Антон Кобялко на правах свободного агента перешел в «Балтику», сообщает официальный сайт дальневосточного клуба. Перед этим «СКА-Хабаровск» договорился с 31-летним игроком о досрочном расторжении контракта.

Кобялко перешел в «СКА-Хабаровск» в 2016 году из «Оренбурга». В прошлом сезоне на его счету один гол в 25 матчах ФНЛ. В премьер-лиге он выходил на поле в трех матчах.

«Имя Антона Кобялко навсегда останется в истории хабаровского СКА как футболиста команды, которая сделала реальностью мечту многих поколений болельщиков Хабаровского края», – говорится в заявлении «СКА-Хабаровска».

Ранее Кобялко играл в «Металлурге-Кузбассе», КАМАЗе и «Урале».

Добавим, что «Балтика» занимает седьмое место в ФНЛ после восьми туров.

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