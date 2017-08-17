Александр Зубков: Состав сборной РФ по бобслею и скелетону на ОИ-2018 будет назван 15 января

Президент Федерации бобслея России Алесандр Зубков заявил, что состав сборных команд по бобслею и скелетону будет определен 15 января.

«Есть критерии отбора в команду, которые уже давно прописаны. Но есть еще и элементы психологической совместимости экипажей. В октябре будет сформирован расширенный состав команды, а окончательный состав будет определен 15 января 2018 года, когда пилоты завоюют олимпийские квоты», - цитирует Зубкова «Р-Спорт».

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.