Игорь Яновский: ЦСКА нужно серьезно настроиться на ответный матч с «Янг Бойз»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Игорь Яновский прокомментировал победу армейцев в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов над швейцарским «Янг Бойз».

«Победа на выезде со счетом 1:0 — хороший задел перед ответной игрой. В первом тайме ЦСКА показывал качественный футбол, но уже после перерыва игроки стали уставать, ведь практически тот же состав выступал в дерби со «Спартаком». Тем не менее опыт позволил армейцам добиться своего. С другой стороны, мы увидели, что и в составе «Янг Бойз» много квалифицированных игроков, способных доставить проблемы обороне красно-синих.

В этой паре еще не все решено. Понятно, что на стороне ЦСКА опыт выступлений в Лиге чемпионов, но давайте вспомним, как «Янг Бойз» выбил из турнира киевское «Динамо». Швейцарцы также уступили в первой игре со счетом 1:3, но смогли переломить ход борьбы в ответной встрече. Поэтому армейцам стоит очень серьезно настроиться на второй матч», — цитируют Яновского «Известия».