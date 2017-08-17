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Игорь Яновский: ЦСКА нужно серьезно настроиться на ответный матч с «Янг Бойз»

Источник:  ИзвестияКомментарии

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Игорь Яновский прокомментировал победу армейцев в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов над швейцарским «Янг Бойз».

«Победа на выезде со счетом 1:0 — хороший задел перед ответной игрой. В первом тайме ЦСКА показывал качественный футбол, но уже после перерыва игроки стали уставать, ведь практически тот же состав выступал в дерби со «Спартаком». Тем не менее опыт позволил армейцам добиться своего. С другой стороны, мы увидели, что и в составе «Янг Бойз» много квалифицированных игроков, способных доставить проблемы обороне красно-синих.

В этой паре еще не все решено. Понятно, что на стороне ЦСКА опыт выступлений в Лиге чемпионов, но давайте вспомним, как «Янг Бойз» выбил из турнира киевское «Динамо». Швейцарцы также уступили в первой игре со счетом 1:3, но смогли переломить ход борьбы в ответной встрече. Поэтому армейцам стоит очень серьезно настроиться на второй матч», — цитируют Яновского «Известия».

Матч

Янг Бойз - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Нуху 90 (0:1 - автогол).

Состав

Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)

Предупреждения:

Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

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