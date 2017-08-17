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Филип Стойкович: «Црвена Звезда» не боится «Краснодар»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Защитник «Црвены Звезды» Филип Стойкович поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Лиги Европы против «Краснодара» и заявил, что не боится нападающего «быков» Вандерсона.

«За меня не беспокойтесь. В прошлом раунде я уже успешно действовал против сильного Таля Бен-Хаима из «Спарты». Подхожу к играм с «Краснодаром» с верой в себя и в команду. У меня нет причин бояться. Наша команда не склонна к страху. 

У нас отличный коллектив, хотя и соперник довольно серьезный. Мы можем добиться положительного результата, как это было в Праге. Любой результат, кроме поражения, является приемлемым», - цитирует Стойковича Sportbox.

Матч

Краснодар - Црвена Звезда

Место и дата

17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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