Филип Стойкович: «Црвена Звезда» не боится «Краснодар»
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Защитник «Црвены Звезды» Филип Стойкович поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Лиги Европы против «Краснодара» и заявил, что не боится нападающего «быков» Вандерсона.
«За меня не беспокойтесь. В прошлом раунде я уже успешно действовал против
сильного Таля Бен-Хаима из «Спарты». Подхожу к играм с
«Краснодаром» с верой в себя и в команду. У меня нет причин бояться.
Наша команда не склонна к страху.
У нас отличный коллектив, хотя и соперник довольно серьезный. Мы можем добиться положительного результата, как это было в Праге. Любой результат, кроме поражения, является приемлемым», - цитирует Стойковича Sportbox.
Матч
Место и дата
17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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