Ибрагимович может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

Форвард Златан Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Independent.

В клубе рассматривают вариант, при котором швед войдет в тренерский штаб команды после завершения карьеры. Стороны уже предварительно обсудили эту идею.

В возвращении Ибрагимовича заинтересован и главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, который считает, что в прошлом сезоне 35-летний форвард оказывал положительное влияние на команду.

Моуринью видит Ибрагимовича в той же роли, которую выполнял ивуариец Дидье Дрогба в «Челси»: швед может стать своеобразным связующим звеном между игроками и тренерами.

При этом не исключено, что Ибрагимович еще сыграет за «Манчестер Юнайтед». В настоящее время игрок продолжает восстановление после травмы связок колена, которую получил в апреле в матче Лиги Европы с «Андерлехтом». Но ко второй половине сезона Ибрагимович будет готов снова выйти на поле.