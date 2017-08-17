Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ибрагимович может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

Источник:  The IndependentКомментарии

Форвард Златан Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Independent.

В клубе рассматривают вариант, при котором швед войдет в тренерский штаб команды после завершения карьеры. Стороны уже предварительно обсудили эту идею.

В возвращении Ибрагимовича заинтересован и главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, который считает, что в прошлом сезоне 35-летний форвард оказывал положительное влияние на команду.

Моуринью видит Ибрагимовича в той же роли, которую выполнял ивуариец Дидье Дрогба в «Челси»: швед может стать своеобразным связующим звеном между игроками и тренерами.

При этом не исключено, что Ибрагимович еще сыграет за «Манчестер Юнайтед». В настоящее время игрок продолжает восстановление после травмы связок колена, которую получил в апреле в матче Лиги Европы с «Андерлехтом». Но ко второй половине сезона Ибрагимович будет готов снова выйти на поле.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Тоттенхэм» заявил «Барселоне», что Алли не продаетсяРуководство «Барселоны» продолжает вести поиски усиления состава. Об этом сообщает The Sun.Экс-защитник «Атлетико»: Гризманн и Коста станут одним из самых сильных дуэтов в ЕвропеБывший защитник мадридского «Атлетико» Томаш Уйфалуши высказался о возможном возвращении Диего Косты.Покорить «Королевскую» публику. Бывший игрок Карпина феерит за «Реал» (видео)Покорить «Королевскую» публику. Бывший игрок Карпина феерит за «Реал» (видео)«Советский спорт» рассказывает об одном из самых талантливых игроков сборной Испании.«Реал» сильнее «Барселоны». Пике наконец признал превосходство «сливочных»«Реал» сильнее «Барселоны». Пике наконец признал превосходство «сливочных»Защитник «Барселоны» Жерар Пике, а также главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде ответили на вопросы журналистов.«МЮ» отказался от услуга РоузаКак сообщает Daily Star, руководство «Манчестер Юнайтед» больше не претендует на защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза.
Футбол
Ньянг принял предложение «Спартака»
Футбол
Ибрагимович может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Рубин» начал переговоры по трансферу Озбилиза
Футбол
«Локомотив» получит как минимум 2,6 миллиона евро на групповом этапе Лиги Европы
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимовичвсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости