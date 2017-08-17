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Сергей Веденеев: «Зенит» имеет все шансы на выход в групповой этап Лиги Европы

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поражение санкт-петербургского клуба в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы от голландского «Утрехта».

«Матч был равным, но в завершающей стадии чуть-чуть точнее оказались хозяева поля. Если я правильно понимаю, в Голландии сейчас жарко, и это, а также перелет и недавний матч чемпионата России, в итоге, сказалось на уровне движения питерцев на поле. «Зенит» ранее играл быстро и был точен в завершающей стадии, но сегодня этого всего не было, и именно этих факторов не хватило российской команде для того, чтобы вернуться домой хотя бы с ничейным результатом.

То, что «Зенит» пропустил только один мяч - результа не везения, а хорошей работы голкипера. У «Утрехта» было два похожих и явных голевых момента. В первом тайме с двумя ударами справился Лунев, во втором, к сожалению, второй парировать не смог. Но в целом, Лунев сыграл очень хорошо, да и у «Зенита» были голевые моменты. Считаю, что ошибки в пропущенном голе от Лунева не было, там защитники подвели, практически каждый из них допустил небольшую позиционную ошибку, что и привело к такой атаке.

Судя по тому, что мы увидели в Голландии - фаворита нет, две практически одинаковые команды. Играют практически одинаково, уровень футболистов практически одинаковый, вероятно, лишь Иванович с Кришито на общем фоне выделяются. А в целом, преимущества нет ни у одной из команд. Конечно, «Зенит» имеет все шансы выйти в групповой этап, поскольку в Питере «Зенит» будет играть в другом темпе и на других скоростях», - цитирует Веденеева Rusfootball.info.

Матч

Утрехт - Зенит - 1:0 (0:0)

Голы

Лабиад 76 (1:0).

Состав

Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад

Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)

Предупреждения:

Клайбер, 61; Аюб, 86 - нет

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция

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