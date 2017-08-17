Сергей Веденеев: «Зенит» имеет все шансы на выход в групповой этап Лиги Европы

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поражение санкт-петербургского клуба в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы от голландского «Утрехта».



«Матч был равным, но в завершающей стадии чуть-чуть точнее оказались хозяева поля. Если я правильно понимаю, в Голландии сейчас жарко, и это, а также перелет и недавний матч чемпионата России, в итоге, сказалось на уровне движения питерцев на поле. «Зенит» ранее играл быстро и был точен в завершающей стадии, но сегодня этого всего не было, и именно этих факторов не хватило российской команде для того, чтобы вернуться домой хотя бы с ничейным результатом.



То, что «Зенит» пропустил только один мяч - результа не везения, а хорошей работы голкипера. У «Утрехта» было два похожих и явных голевых момента. В первом тайме с двумя ударами справился Лунев, во втором, к сожалению, второй парировать не смог. Но в целом, Лунев сыграл очень хорошо, да и у «Зенита» были голевые моменты. Считаю, что ошибки в пропущенном голе от Лунева не было, там защитники подвели, практически каждый из них допустил небольшую позиционную ошибку, что и привело к такой атаке.



Судя по тому, что мы увидели в Голландии - фаворита нет, две практически одинаковые команды. Играют практически одинаково, уровень футболистов практически одинаковый, вероятно, лишь Иванович с Кришито на общем фоне выделяются. А в целом, преимущества нет ни у одной из команд. Конечно, «Зенит» имеет все шансы выйти в групповой этап, поскольку в Питере «Зенит» будет играть в другом темпе и на других скоростях», - цитирует Веденеева Rusfootball.info.