Нобель Арустамян: Дзюба хочет доказать Манчини, что может быть полезным

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян выразил мнение, что «Зенит» до закрытия летнего трансферного окна еще сделает приобретения.



«В целом «Зенит» плотно укомплектован, но при этом активно продает футболистов и раздает их по арендам. Уверен, если «Зенит» грамотно пристроит всех, кто не входит в планы Манчини и разгрузит зарплатную ведомость, то еще совершит трансферы до конца окна.



Речь может идти как о россиянах, так и о легионерах, но по моему мнению «Зенит» возьмет одного иностранца. Слухи об интересе к защитнику «Наполи» Николе Максимовичу объяснимы: «Зенит» ищет еще одного игрока в оборону в пару к Эммануэлю Маммане.



С возможным уходом Артема Дзюбы все не так просто. О том, где еще может оказаться Дзюба этим летом, говорят даже президенты клубов. Илья Геркус признался, что «Локомотив» рассматривал возможность трансфера Артема. Нужно учитывать желание самого футболиста, а я не думаю, что Дзюба горит желанием менять команду. Артем почти не играет и он этим явно не доволен, но еще хочет доказать Манчини, что может быть полезен «Зениту».



Когда в конце июня-начале июля поднялась первая волна слухов о Федоре Смолове, Сергей Галицкий рассматривал только один вариант: обмен Кокорина на Смолова с доплатой «Краснодару». Этот вариант витал в воздухе, но Сергей Фурсенко наотрез отказался даже рассматривать возможность расставания с Кокориным.



Фурсенко быстро дал понять всем, кто занимается трансферами в «Зените»: Кокорин никуда не уходит, на него будет сделана ставка. Так что в том, что Кокорин сейчас заиграл так ярко, – большая заслуга именно нового президента «Зенита», - цитирует Арустамяна «Матч ТВ».