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Андрей Червиченко: Черчесов проводит настоящий эксперимент, я его поддерживаю

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко  прокомментировал заявку сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Новогорске с 28 августа по 3 сентября.

Лунев и Селихов, наверное, да, попробовать можно. Синицын же слабее обоих, если только в качестве эксперимента. Отсутствие Артема Реброва? Мое мнение совпадает с видением Черчесова, видимо. Ребров не входит в пятерку лучших вратарей чемпионата даже среди россиян. Кроме того, он уже возрастной парень, а нужно смотреть в будущее. Неплохой, возможно, даже хороший вратарь, но не звезда.

Кроме Рауша и Черышева меня ничего не удивило. Все ребята молодые, талантливые, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. С Могилевцем все понятно, его и раньше вызывали в сборную. Мне нравится Стоцкий, например. Считаю, что ему немного не повезло, не затормози он в «Уфе» и пробейся в «Спартак» по пути Джикии или Селихова, уверен, у него бы шло по нарастающей.

Понятно, что тренерский штаб проводит настоящий эксперимент, и я это поддерживаю. Регулярные вызовы на товарищеские матчи людей, которые в любом случае будут играть за сборную, наверное, смысла не имеют. Контрольные игры и существуют для того, чтобы посмотреть других, дать им надежду и веру в себя, ведь раз они в экспериментальной сборной, то можно попасть и в главную команду. В этом плане у Черчесова все грамотно и хорошо работает», - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

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