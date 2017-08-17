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«Тосно» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в молодежном первенстве

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче седьмого тура Молодежного первенства «Тосно» на своем поле сыграл вничью с хабаровским СКА со счетом 0:0.

Основные составы проведут встречу 18 августа в Петербурге. Начало матча в 19:30.

Напомним, в турнирной таблице молодежная команда тосненцев в турнирной таблице идет на восьмой строчке с восемью очками. Хабаровчане, проведя на одну игре меньше, занимает девятое место с таким же количеством очков.

Следующий матч «Тосно»-м проведет 25 августа в Казани против «Рубина», «СКА-Хабаровск»-м на следующий день дома встретится со «Спартаком». 

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