«Тосно» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в молодежном первенстве
В матче седьмого тура
Молодежного первенства «Тосно» на своем поле сыграл вничью с хабаровским СКА со
счетом 0:0.
Основные
составы проведут встречу 18 августа в Петербурге. Начало матча в 19:30.
Напомним,
в турнирной таблице молодежная команда тосненцев в турнирной таблице идет на
восьмой строчке с восемью очками. Хабаровчане, проведя на одну игре меньше,
занимает девятое место с таким же количеством очков.
Следующий
матч «Тосно»-м проведет 25 августа в Казани против «Рубина», «СКА-Хабаровск»-м
на следующий день дома встретится со «Спартаком».
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