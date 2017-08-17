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Ньянг принял предложение «Спартака»

Источник:  Calciomercato.itКомментарии

Форвард «Милана» М’Байе Ньянг договорился о личном контракте со «Спартаком», сообщает Calciomercato.it. Ожидается, что 22-летний француз подпишет с чемпионами России контракт на четыре или пять лет.

В четверг у руководства «Милана» запланирована встреча с представителями «Спартака», на которой вопрос о трансфере может быть окончательно решен. По данным источника, красно-белые заплатят за Ньянга 18 миллионов евро.

Напомним, форвард перешел в «Милан» из «Кана» в 2012 году. За неполных пять сезонов в составе «россонери» Ньянг провел 77 матчей и забил 12 голов. Также он уходил в аренду в «Монпелье» (22 матча, 5 голов), «Дженоа» (14 матчей, 5 голов) и «Уотфорд» (11 матчей, 2 гола).

В прошлом году в составе «Милана» Ньянг стал обладателем Суперкубка Италии.

Добавим, что из прошлогоднего состава итальянцев сейчас в «Спартаке» играют форвард Луис Адриано и полузащитника Марко Пашалич.

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