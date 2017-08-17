Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вместо Иванова на матч «Урал» – ЦСКА назначен Лапочкин

Источник:  РФСКомментарии

Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга будет главным арбитром матча седьмого тура чемпионата России между «Уралом» и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«В связи с болезнью Сергея Иванова главным арбитром матча «Урал» - ЦСКА назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга», - говориться в сообщении, размещенном на сайте организации.

Добавим, что между «Уралом» и ЦСКА пройдет 19 августа в Екатеринбурге.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Геннадий Голубин: Панченко ответил критикамГлавный селекционер «Динамо» Геннадий Голубин заявил, что нападающий Кирилл Панченко ответил тем критикам, которые считали что он не будет забивать в премьер-лиге.Борис Стукалов: «Оренбургу» не нужен был еще один стрессСпортивный директор «Оренбурга» Борис Стукалов прокомментировал отставку Тимура Кецбая с поста главного тренера.Ньянг принял предложение «Спартака»Форвард «Милана» М’Байе Ньянг договорился о личном контракте со «Спартаком», сообщает Calciomercato.it. Ожидается, что 22-летний француз подпишет с чемпионами России контракт на четыре или пять лет.Массимо Каррера: Спросите сами, что мешает Глушакову показывать лучшую игруМассимо Каррера: Спросите сами, что мешает Глушакову показывать лучшую игруПеред субботней игрой с «Локомотивом» главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал эмоциональную пресс-конференцию.
Футбол
Ньянг принял предложение «Спартака»
Футбол
Ибрагимович может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Рубин» начал переговоры по трансферу Озбилиза
Футбол
«Локомотив» получит как минимум 2,6 миллиона евро на групповом этапе Лиги Европы
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости