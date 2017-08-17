Вместо Иванова на матч «Урал» – ЦСКА назначен Лапочкин

Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга будет главным арбитром матча седьмого тура чемпионата России между «Уралом» и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«В связи с болезнью Сергея Иванова главным арбитром матча «Урал» - ЦСКА назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга», - говориться в сообщении, размещенном на сайте организации.

Добавим, что между «Уралом» и ЦСКА пройдет 19 августа в Екатеринбурге.