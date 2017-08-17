Евгений Чернов: Счастлив оказаться в сборной России

Защитник «Тосно» Евгений Чернов заявил, что счастлив получить вызов в сборную России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Новогорске с 28 августа по 3 сентября.



«Очень приятно получить вызов в сборную России по футболу, но еще нужно попасть в окончательный список. Мы каждый день работаем, чтобы добиваться максимальных результатов, совершенствовать свои игровые качества, показывать качественный футбол, и следствием этой работы может быть вызов в сборную, поэтому я каждый день иду к этому и счастлив получить этот новый для себя вызов.



За какие качества меня вызвали? Мне тяжело ответить на этот вопрос, его лучше адресовать не мне. Конечно, домашний чемпионат мира – это не то что даже мечта, это цель, к которой мне нужно идти и к которой я иду», - цитирует Чернова «Р-Спорт».