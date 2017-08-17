Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Стукалов: «Оренбургу» не нужен был еще один стресс

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Спортивный директор «Оренбурга» Борис Стукалов прокомментировал отставку Тимура Кецбая с поста главного тренера.

«Все понимают, почему произошла смена тренера: 4 поражения в 8 матчах для команды, ставящей высокую задачу, – это чересчур. Все из-за результата. Нам надо догонять лидеров и быть конкурентоспособными в борьбе за 4 путевки в РФПЛ: две – прямые и две – через переходные матчи. 

Почему выбор руководства пал на Владимира Федотова? Потому, что команде не нужен был еще один стресс. Первым стал вылет из премьер-лиги. Вторым – неудачный старт в ФНЛ. Новому человеку, не обладающему глубокими познаниями коллектива, пришлось бы заново вникать в происходящее, а сейчас на это просто нет времени: матчи идут за одним. Опять же стресс для футболистов. 

Федотов, работавший в штабе Роберта Евдокимова, знает команду и, надеемся, поставит ее на нужные рельсы. Игроки-то в «Оренбурге» с определенным опытом и мастерством. Команда должна набрать ход», - приводит слова Стукалова «Матч ТВ».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Советскому спорту» стало известно о финансовых проблемах ФК «Ахмат»«Советскому спорту» стало известно о финансовых проблемах ФК «Ахмат». Телефоны футбольного клуба «Ахмат» отключены. Каждый позвонивший слышит автосообщение: «Номер отключен от обслуживания из-за неуплаты».Геннадий Голубин: Панченко ответил критикамГлавный селекционер «Динамо» Геннадий Голубин заявил, что нападающий Кирилл Панченко ответил тем критикам, которые считали что он не будет забивать в премьер-лиге.Вместо Иванова на матч «Урал» – ЦСКА назначен ЛапочкинСергей Лапочкин из Санкт-Петербурга будет главным арбитром матча седьмого тура чемпионата России между «Уралом» и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба РФС.Ньянг принял предложение «Спартака»Форвард «Милана» М’Байе Ньянг договорился о личном контракте со «Спартаком», сообщает Calciomercato.it. Ожидается, что 22-летний француз подпишет с чемпионами России контракт на четыре или пять лет.
Футбол
Ньянг принял предложение «Спартака»
Футбол
Ибрагимович может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Рубин» начал переговоры по трансферу Озбилиза
Футбол
«Локомотив» получит как минимум 2,6 миллиона евро на групповом этапе Лиги Европы
все новости
Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Темури Кецбая
Темури Кецбаявсе новости
Борис Стукалов
Борис Стукаловвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости