Борис Стукалов: «Оренбургу» не нужен был еще один стресс

Спортивный директор «Оренбурга» Борис Стукалов прокомментировал отставку Тимура Кецбая с поста главного тренера.



«Все понимают, почему произошла смена тренера: 4 поражения в 8 матчах для команды, ставящей высокую задачу, – это чересчур. Все из-за результата. Нам надо догонять лидеров и быть конкурентоспособными в борьбе за 4 путевки в РФПЛ: две – прямые и две – через переходные матчи.



Почему выбор руководства пал на Владимира Федотова? Потому, что команде не нужен был еще один стресс. Первым стал вылет из премьер-лиги. Вторым – неудачный старт в ФНЛ. Новому человеку, не обладающему глубокими познаниями коллектива, пришлось бы заново вникать в происходящее, а сейчас на это просто нет времени: матчи идут за одним. Опять же стресс для футболистов.



Федотов, работавший в штабе Роберта Евдокимова, знает команду и, надеемся, поставит ее на нужные рельсы. Игроки-то в «Оренбурге» с определенным опытом и мастерством. Команда должна набрать ход», - приводит слова Стукалова «Матч ТВ».