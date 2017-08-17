«Барселона» презентовала Паулиньо
Полузащитник Паулиньо
представлен в качестве игрока «Барселоны», сообщает официальный твиттер клуба.
Утром в четверг 29-летний бразилец прошел медосмотр в каталонском клубе, после чего подписал контракт и провел пресс-конференцию. Полузащитник сборной Бразилии будет играть в «Барселоне» под 15-м номером.
📡 @paulinhop8 will wear the number 15 #FCBlive pic.twitter.com/3YJsk3X70T— FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 августа 2017 г.
«Это особенный момент для меня, – сказал Паулиньо. – Хочу поблагодарить всех за приложенные усилия».
Напомним, стоимость трансфера игрока из «Гуанчжоу Эвергранд» составил 40 миллионов евро.
Ранее Паулиньо играл в «Вильнюсе» (Литва), «Лодзе» (Польша), «Пан де Асукаре», «Брагантино», «Коринтиансе» (все – Бразилия) и «Тоттенхэме» (Англия).
В составе сборной Бразилии он забил девять голов в 41 матче и стал победителем Кубка конфедераций (2013).