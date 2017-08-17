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«Барселона» презентовала Паулиньо

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Полузащитник Паулиньо представлен в качестве игрока «Барселоны», сообщает официальный твиттер клуба.

Утром в четверг 29-летний бразилец прошел медосмотр в каталонском клубе, после чего подписал контракт и провел пресс-конференцию. Полузащитник сборной Бразилии будет играть в «Барселоне» под 15-м номером.

«Это особенный момент для меня, – сказал Паулиньо. – Хочу поблагодарить всех за приложенные усилия».

Напомним, стоимость трансфера игрока из «Гуанчжоу Эвергранд» составил 40 миллионов евро.

Ранее Паулиньо играл в «Вильнюсе» (Литва), «Лодзе» (Польша), «Пан де Асукаре», «Брагантино», «Коринтиансе» (все – Бразилия) и «Тоттенхэме» (Англия).

В составе сборной Бразилии он забил девять голов в 41 матче и стал победителем Кубка конфедераций (2013).

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