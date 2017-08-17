Геннадий Голубин: Панченко ответил критикам

Главный селекционер «Динамо» Геннадий Голубин заявил, что нападающий Кирилл Панченко ответил тем критикам, которые считали что он не будет забивать в премьер-лиге.

«Мы очень довольны, что он попал в сборную России, он сам к этому шел. Рады делегировать футболиста в национальную команду, это важно для клуба и самого игрока, потому что он доказал мастерство, забив уже четыре мяча в премьер-лиге. Много скептиков говорили, что Кирилл не сможет забивать в высшей лиге, но он посрамил их, и тренер сборной обратил на это внимание. Случайно люди в национальную команду не попадают.



Конечно, Кирилл знает наши секреты в игровых построениях, но не думаю, что это то, что надо обсуждать. У сборной будут свои задачи в этой игре», - цитирует Голубина ТАСС.