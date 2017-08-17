Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вальдес принял решение завершить карьеру

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Бывший голкипер «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно источнику, у 35-летнего игрока были предложения от клубов примеры, но он решил повесить бутсы на гвоздь. Отмечается, что игрок решил сосредоточиться на телевизионном бизнесе. Издание уверяет, что в планах Вальдеса создать передачу, в которой он будет брать интервью у бывших игроков.

Напомним, после ухода из каталонского клуба вратарь выступал за «Манчестер Юнайтед», «Стандард» и «Мидлсбро».

В составе сине-гранатовых Виктор выиграл все возможные трофеи. Испанец защищал цвета «Барселоны» с 2002 по 2014 год.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» презентовала ПаулиньоПолузащитник Паулиньо представлен в качестве игрока «Барселоны», сообщает официальный твиттер клуба.«Тоттенхэм» заявил «Барселоне», что Алли не продаетсяРуководство «Барселоны» продолжает вести поиски усиления состава. Об этом сообщает The Sun.Дембеле останется во Франции, пока «Боруссия» не продаст его в «Барселону»Полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Усман Дембеле не собирается возвращаться в команду, пока не решится вопрос с его переходом в «Барселону», сообщает Sky Sports.Экс-защитник «Атлетико»: Гризманн и Коста станут одним из самых сильных дуэтов в ЕвропеБывший защитник мадридского «Атлетико» Томаш Уйфалуши высказался о возможном возвращении Диего Косты.Нобель Арустамян: У «Рубина» есть два предложения по Жонатасу – «Алавес» и «Локомотив»Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, где может продолжить карьеру форвард «Рубина» Жонатас.
Футбол
Ньянг принял предложение «Спартака»
Футбол
Ибрагимович может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Рубин» начал переговоры по трансферу Озбилиза
Футбол
«Локомотив» получит как минимум 2,6 миллиона евро на групповом этапе Лиги Европы
все новости
Испания
Испаниякалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Виктор Вальдес
Виктор Вальдесвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости