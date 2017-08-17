Вальдес принял решение завершить карьеру

Бывший голкипер «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно источнику, у 35-летнего игрока были предложения от клубов примеры, но он решил повесить бутсы на гвоздь. Отмечается, что игрок решил сосредоточиться на телевизионном бизнесе. Издание уверяет, что в планах Вальдеса создать передачу, в которой он будет брать интервью у бывших игроков.

Напомним, после ухода из каталонского клуба вратарь выступал за «Манчестер Юнайтед», «Стандард» и «Мидлсбро».

В составе сине-гранатовых Виктор выиграл все возможные трофеи. Испанец защищал цвета «Барселоны» с 2002 по 2014 год.