Зидан, Конте и Моуринью претендуют на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила номинантов на звание лучшего тренера по итогам сезона-2016/17.

Всего в списке значатся 12 кандидатов: Зинедин Зидан («Реал», Испания), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед», Англия), Йоахим Лев (сборная Германии), Массимилиано Аллегри («Ювентус», Италия), Карло Анчелотти («Бавария», Германия), Антонио Конте («Челси», Англия), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», Англия), Леонарду Жардим («Монако», Франция), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм», Англия), Диего Симеоне («Атлетико», Испания) и Тите (сборная Бразилии).

Here are the 1⃣2⃣ candidates for #TheBest FIFA Men's Coach 2017 👌 pic.twitter.com/eHAYON2Kkg