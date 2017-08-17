Виталий Мутко: Матч Россия – Иран пройдет точно не в Москве

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что место проведения товарищеского матча между сборными России и Ираном пока не определено.

«В ближайшее время мы объявим, сейчас еще ведем переговоры (по месту проведения матча). Совершенно точно, что матч проведем в России, но не в Москве. Есть два варианта», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, матч Россия – Иран запланирован на 10 октября.

Ранее Иран стал третьим участником финального турнира чемпионата мира 2018 года в России после того, как гарантировал себе первое место в группе A третьего раунда азиатского отбора.

Сборные России и Ирана провели между собой один матч. В феврале 2011 года в Абу-Даби Иран одержал победу (1:0).