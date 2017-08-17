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Алексей «Cypher» Янушевский не сыграет на QuakeCon 2017

Комментарии

Игрок Virtus.pro по Quake Champions Алексей «Cypher» Янушевский пропустит турнир QuakeCon 2017 в связи с отсутствием возможности въехать на территорию США.

«При подписании контракта мы были в курсе непростой ситуации и задействовали все ресурсы организации. Увы, процесс оказался долгим и займет еще не один месяц. Тем не менее эта досадная ситуация никак не влияет на наше сотрудничество. Cypher – один из лучших в мире игроков в Quake. Мы выражаем Алексею полную поддержку, он и дальше будет представлять Virtus.pro. В ближайшее время мы объявим о том, кто будет защищать наши цвета на QuakeCon 2017», — прокомментировал генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.

Комментарий Алексея «Cypher» Янушевского: «Мне очень обидно, что так получилось. Я сейчас полностью посвящаю себя игре и очень серьезно готовился к турниру. К сожалению, обстоятельства иногда бывают против нас. Я не намерен сдаваться, буду вместе с организацией работать над исправлением сложившейся ситуации и тренироваться в это время еще усерднее. Спасибо Virtus.pro за поддержку и возможность продолжить сотрудничество».

Cypher примет участие в освещении турнира совместно со студией RuHub, а также на собственных стримах и ресурсах Virtus.pro. 

QuakeCon 2017 пройдет с 24 по 27 августа в Далласе. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.

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