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Владимир Крикунов: Завтра с «Авангардом» будем играть на победу

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Барысом» (3:1) на мемориале Виктора Блинова.

– Хорошо, активно начали первый период, забили три шайбы. Соперник не был к этому готов. Хорошо, что сразу сделали такой задел, во втором периоде нам пришлось тяжеловато. «Барыс» добавил, мы немножко не успевали. Потом игра выровнялась, довели матч до победы. Завтра с «Авангардом» будем играть на победу, побеждать всегда лучше, чем проигрывать, хотя это и предсезонные матчи, - передает слова Крикунова пресс-служба «Автомобилиста».

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