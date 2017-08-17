Матюиди завершил медосмотр в «Ювентусе»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Блез Матюиди завершил прохождение медосмотра перед переходом в «Ювентус», сообщает официальный сайт чемпионов Италии.

Накануне 30-летний француз прилетел в Турин и вечером начал медицинское обследование.

Ранее клубы договорились о переходе Матюиди за 20 миллионов евро. Еще десять миллионов французский клуб сможет получить в качестве бонусов, которые зависят от количества матчей, проведенных игроком.

Контракт Матюиди с «Ювентусом» будет рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Добавим, что Матюиди выступал за «ПСЖ» с 2011 года. Ранее он играл за «Труа» и «Сент-Этьен».