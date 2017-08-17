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Эмери не рассчитывает на Дракслера и готов отпустить его этим летом

Источник:  L'EquipeКомментарии

Как сообщает L’Equipe, полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может покинуть французский клуб.

По информации источника, главный тренер команды Унаи Эмери заявил 23-летнему игроку, что не видит его в стартовом составе.

Напомним, немецкий хавбек перебрался в лигу 1 зимой 2017 года из «Вольфсбурга» за 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» продаст футболиста из-за перехода Неймара, который стал игроком парижан за 222 млн евро из «Барселоны».

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