Эмери не рассчитывает на Дракслера и готов отпустить его этим летом
Источник: L'EquipeКомментарии
Как сообщает L’Equipe, полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может покинуть французский клуб.
По информации источника, главный тренер команды Унаи Эмери заявил 23-летнему игроку, что не видит его в стартовом составе.
Напомним, немецкий хавбек перебрался в лигу 1 зимой 2017 года из «Вольфсбурга» за 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» продаст футболиста из-за перехода Неймара, который стал игроком парижан за 222 млн евро из «Барселоны».
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