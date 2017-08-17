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Евгений Корешков: «Барыс» немного проспал начало матча

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвел итоги матча с «Автомобилистом» (1:3) на мемориале Виктора Блинова.

- Да, вторую игру подряд команда очень хорошо играет два периода, а один недостаточно собранно. Это свойственно для предсезонного периода. Будем поправлять это, выравнивать. Согласен, немного проспали начало матча, пропустили ненужный быстрый гол, затем еще два быстрых. Надо отдать должное, что не расклеились и очень прилично сыграли в оставшееся время – концовку первого, а также второй и третий периоды.

Ребята, которые пришли из «Номада», очень неплохо сегодня отыграли, и движение, и активные действия. Настрой на игру у них тоже очень хороший. «Предсезонка» и просмотр игроков продолжаются, - цитирует Корешкова пресс-служба клуба.

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