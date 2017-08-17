Звонарева получила wild card на турнире в Нью-Хейвене

Бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарева спустя два года возвращается на турниры WTA. 32-летняя российская теннисистка получила wild card в квалификацию на турнир Connecticut Open в Нью-Хейвене, сообщает официальный сайт WTA.

В последний раз Звонарева играла на турнире WTA в апреле 2015 года в Катовице, где дошла до второго круга. После этого она приостановила карьеру из-за травм. А в 2016 году Звонарева вышла замуж и родила ребенка.

Напомним, Звонарева дважды выходила в финал турниров «Большого шлема». В 2010 году она в июле проиграла Серене Уильямс на Уимблдоне, а в сентябре – Ким Клийстерс на US Open.

Добавим, что Connecticut Open пройдет с 20 по 26 августа.