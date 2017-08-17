«Кузня» подписала экс-форварда «Оттавы»

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с нападающим Дэвидом Дзиерзински, сообщается на официальном сайте клуба.

В сезоне 2016/17 27-летний игрок выступал в Немецкой хоккейной лиге за клуб «Изерлон Рустерс». В 50 матчах он набрал 17 (11+6) очков.

Ранне Дзиерзински играл в Северной Америке, в частности в системе клуба НХЛ «Оттава Сенаторз». В сезоне 2015/16 он провел в НХЛ 14 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

Всего в НХЛ за два сезона у Дэвида 26 матчей и 6 (3+3) очков.

Напомним, «Металлург» был исключен из КХЛ и следующий сезон проведет в ВХЛ.