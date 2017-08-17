Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Кузня» подписала экс-форварда «Оттавы»

Источник:  ХК «Металлург» (Новокузнецк)Комментарии

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с нападающим Дэвидом Дзиерзински, сообщается на официальном сайте клуба.

В сезоне 2016/17 27-летний игрок выступал в Немецкой хоккейной лиге за клуб «Изерлон Рустерс». В 50 матчах он набрал 17 (11+6) очков.

Ранне Дзиерзински играл в Северной Америке, в частности в системе клуба НХЛ «Оттава Сенаторз». В сезоне 2015/16 он провел в НХЛ 14 матчей и набрал 4 (1+3) очка. 

Всего в НХЛ за два сезона у Дэвида 26 матчей и 6 (3+3) очков.

Напомним, «Металлург» был исключен из КХЛ и следующий сезон проведет в ВХЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Алтыбармакян: В «СКА-Неве» собраны игроки уровня КХЛНападающий «СКА-Невы» Андрей Алтыбармакян поделился мнением о победе над «Северсталью» (3:0) в матче Турнира имени Пучкова.«СКА-Нева» разгромила «Северсталь» на Турнире имени Пучкова«СКА-Нева» обыграла «Северсталь» в матче Турнира имени Пучкова со счетом 3:0.«Барыс» подписал пробный контракт с ЖайлауовымФорвард Талгат Жайлауов подписал пробный контракт с «Барысом», сообщает официальный сайт клуба.Игорь Фефелов: Смогу много забивать в «Металлурге»Форвард новокузнецкого «Металлурга»Игорь Фефелов поделился впечатлениями пребывания в команде.Феоктистов назначен спортивным директором «Хэйлунцзяна»Николай Феоктистов занял должность спортивного директора нового клуба ВХЛ «Хэйлунцзян».
Футбол
Эмери не рассчитывает на Дракслера и готов отпустить его этим летом
Футбол
«Советскому спорту» стало известно о финансовых проблемах ФК «Ахмат»
Футбол
Матюиди завершил медосмотр в «Ювентусе»
Хоккей
Владимир Крикунов: Завтра с «Авангардом» будем играть на победу
все новости
Металлург Нк
Металлург Нккалендарьстатистика
ВХЛ
ВХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости