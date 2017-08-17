Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Абрамович не хочет платить «Торино» 100 миллионов за Белотти

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассчитывает на приобретение форварда «Торино» Андреа Белотти, сообщает Sky Sports.

Однако итальянский клуб отпустит своего лучшего бомбардира последних двух сезонов, только если получит прописанную в контракте сумму отступных в размере 100 миллионов евро.

В то же время владелец «синих» Роман Абрамович не готов заплатить такую сумму.

Напомним, 23-летний Белотти провел два сезона в «Торино» и забил 38 голов в 70 матчах. Ранее он играл за «Альбинолеффе» и «Палермо».

Добавим, что в нынешнее трансферное окно «Челси» приобрел форварда Альваро Морату, за которого заплатил «Реалу» 65 миллионов евро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Эмери не рассчитывает на Дракслера и готов отпустить его этим летомКак сообщает L’Equipe, полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может покинуть французский клуб.Матюиди завершил медосмотр в «Ювентусе»Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Блез Матюиди завершил прохождение медосмотра перед переходом в «Ювентус», сообщает официальный сайт чемпионов Италии.Ньянг принял предложение «Спартака»Форвард «Милана» М’Байе Ньянг договорился о личном контракте со «Спартаком», сообщает Calciomercato.it. Ожидается, что 22-летний француз подпишет с чемпионами России контракт на четыре или пять лет.Ибрагимович может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»Форвард Златан Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Independent.
Футбол
Эмери не рассчитывает на Дракслера и готов отпустить его этим летом
Футбол
«Советскому спорту» стало известно о финансовых проблемах ФК «Ахмат»
Футбол
Матюиди завершил медосмотр в «Ювентусе»
Хоккей
Владимир Крикунов: Завтра с «Авангардом» будем играть на победу
все новости
Торино
Торинокалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Андреа Белотти
Андреа Белоттивсе новости
Роман Абрамович
Роман Абрамовичвсе новости
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы