Абрамович не хочет платить «Торино» 100 миллионов за Белотти
Источник: Sky SportsКомментарии
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте рассчитывает на приобретение форварда «Торино» Андреа Белотти,
сообщает Sky Sports.
Однако итальянский клуб отпустит своего лучшего бомбардира последних двух сезонов, только если получит прописанную в контракте сумму отступных в размере 100 миллионов евро.
В то же время владелец «синих» Роман Абрамович не готов заплатить такую сумму.
Напомним, 23-летний Белотти провел два сезона в «Торино» и забил 38 голов в 70 матчах. Ранее он играл за «Альбинолеффе» и «Палермо».
Добавим, что в нынешнее трансферное окно «Челси» приобрел форварда Альваро Морату, за которого заплатил «Реалу» 65 миллионов евро.
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